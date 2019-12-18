Университет имени Пилипа Орлика объявил условия участия в программе бесплатного обучения и международных стажировок

Университет имени Пилипа Орлика, в рамках дуальной модели образования, внедрил программу бесплатного обучения за счет работодателей и стажировок в самых престижных гостинично-ресторанных и туристических комплексах мира. Для того чтобы стать участником программы бесплатного обучения и стажировок, заявку необходимо подать до 1 февраля 2020 года!

Об этом сообщили в пресс-центре университета.

В данной программе могут принять участие не только студенты университета, но и абитуриенты, которые успеют подать заявку на регистрацию, пройдут обучение в Школе анимации и подадут документы на поступление в университет. Кроме того, такую же возможность имеют студенты других высших учебных заведений, которые готовы совмещать учебу в двух университетах на двух специальностях.

Университет предоставляет уникальную возможность подготовиться к стажировке бесплатно в Школе анимации, которая начнет свою работу на базе университета с 3 февраля. Занятия будет проводить известная туристическая компания TAFF. Количество мест в Школе анимации ограничено. Кроме того, организаторы должны заблаговременно планировать свою работу с будущими стажерами.

Школа анимации на базе Университета имени Пилипа Орлика – единственная школа такого уровня в Украине. По окончании учебы в Школе отбор кандидатов будет проводиться на конкурсной основе. Лучшие выпускники получат не только сертификаты, но и возможность продолжить обучение на бесплатной модели обучения в университете, а также официальное приглашение на заграничную стажировку. Представитель турецкой компании Елена Колесник поделилась, что будут изучать в Школе анимации:

- Мы расскажем, что такое анимационная работа, как происходит коммуникация во время стажировки. Участников ожидают презентации по коммуникации и рекламе. Ждут мастер-классы от известных аниматоров, ди-джеев, барменов, барист, курсы официантов, администраторов зала, сомелье… Обязательно обсудим вопросы дополнительного заработка. Для слушателей Школы будут практикумы по физической подготовке, в частности йоге, зумбе, танцевальный курс для мини-клуба. Также ожидают участников школы онлайн-сессии от турецких коллег.

Генеральный директор компании TAFF Отер Аладаа непосредственно посетит финальные занятия в Школе анимации, вручит сертификаты выпускникам школы и приглашения на стажировку в Турцию. Университет имени Пилипа Орлика один из немногих, кто внедряет европейскую модель дуального обучения, в программу которого входит прохождение тренингов от международных партнеров на базе университета, участие в семинарах профессионального мастерства, приобретение реального практического опыта в самых престижных туристических и гостинично-ресторанных комплексах мира, а также – реальная возможность студентов заработать во время оплачиваемой стажировки.

Для того, чтобы поехать на стажировку уже этим летом, нужно подать заявку на участие в Школе анимации до 1 февраля 2020 года. Сроки подачи документов для оформления визы до 1 марта 2020 года. Для получения официального разрешения от миграционных служб, необходимо наличие паспорта гражданина Украины для выезда за границу с электронным носителем личной информации (биометрический загранпаспорт). Учитываются также возрастные ограничения – от 17,5 лет или наличие нотариально заверенного разрешения от родителей.

Студенты будут проходить стажировку группами от 3 до 15 человек в одном отельном комплексе. По прибытию студентов встречают представители партнерской стороны, организовывают размещение и питание на месте стажировки. Этот процесс контролируется как принимающей стороной, так и учебным заведением.

Обучение в университете оплачивает работодатель, кроме того месячная стипендия составит от 300 до 500 долларов в месяц, плюс бесплатное питание и проживание, возможность отдыха и посещения концертов известных мировых звезд.

Как доказывают социологические исследования столичного центра занятости, молодые люди, которые прошли такую программу обучения, выгодно отличаются от своих сверстников наличием профессиональных навыков, опытом общения в коллективе, в том числе и на иностранном языке, креативностью мышления, а также приобретают полезные для международного бизнеса знания и умения.

В целом университет им. Пилипа Орлика осуществляет подготовку по следующим специальностям:

Младший специалист:

Фармация, промышленная фармация

Право

Компьютерная инженерия

Журналистика

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Финансы, банковское дело и страхование

Учёт и налогообложение

Маркетинг

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

Медсестринство

Бакалавр:

Транспортные технологии (автомобильный транспорт)

Технологии медицинской диагностики и лечения

Финансы, банковское дело и страхование

Психология

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Компьютерная инженерия

Дошкольное образование

Начальное образование

Медсестринство

Журналистика

Фармация, промышленная фармация

Туризм

Право

Магистр:

Финансы, банковское дело и страхование

Фармация, промышленная фармация

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Компьютерная инженерия

Общественное здоровье

Менеджмент

Психология

Туризм

Право

Аспирантура:

Психология

Получить более детальную информацию и зарегистрироваться на проект можно по адресу: г. Николаев, улица Котельная, 2, или по телефонам 099-270-18-89, 050-394-72-87, (0512)59-30-01.