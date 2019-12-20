Клуб спортивного покера «MALINKA» в Николаеве проводит благотворительный турнир для помощи детям отделения онкогематологии

Наступают те самые волшебные дни в году, когда добро помогает исполнять мечты и вдохновлять на человеческие поступки.

И уже 25 декабря николаевский клуб спортивного покера «MALINKA» проведет турнир «MALINKA NewYearTournament» с гарантией 50 000 грн, 10% призового фонда которого будут перечислены Николаевскому областному благотворительному фонду «Соняшник».

Фонд занимается помощью деткам, которые находятся в отделении онкогематологии, и закупает медпрепараты, оборудование, проводит для детей различные мероприятия.

На самом турнире уже от каждого участника будет зависеть, какой благотворительный вклад он захочет сделать и каким будет взнос по итогам турнира. А самих игроков клуб угощает праздничным фуршетом!

Приглашаем присоединиться всех спортсменов! Начало – в 16:00.

Адрес клуба – ул. Московская, 18.