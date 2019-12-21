Мы поддерживаем правительство, но хотим «по закону», – обращение Клуба спортивного покера «MALINKA»

Клуб спортивного покера в городе Николаеве «MALINKA», хоть и не является клубом азартных игр, и приказом Министерства молодежи и спорта от 16 августа 2018 спортивный покер отнесен к неолимпийским видам спорта и включен в реестр признанных видов спорта в Украине, но мы поддерживаем Правительство и Президента Украины Владимира Зеленского и потому временно приостанавливаем свою работу.

На время проведения проверок, которые инициировало Правительство в отношении клубов азартных игр, игровых автоматов и казино, мы также приостанавливаем свою деятельность, как того требует сейчас государственная власть.

Мы просим наших спортсменов и гостей с пониманием отнестись к ситуации и сожалеем, что нам придется перенести благотворительный турнир, запланированный на 25 декабря, средства призового фонда которого мы планировали направить на лечение деток отделения онкогематологии.

После проведения всех таких необходимых власти проверок, мы обязательно проведем благотворительный турнир и сделаем его доброй традицией, надеемся, всей федерации.

Мы поддерживаем инициативы Президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Украины Алексея Гончарука и главы МВД Арсена Авакова в стремлении навести порядок в игровой сфере. Но также призываем парламент как можно скорее принять закон, регламентирующий общие, обязательные для всех и понятные правила, по которым бизнес и спорт смогут работать легально, без эксцессов и в интересах Украины.

Клуб спортивного покера «MALINKA»