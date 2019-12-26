Группа компаний «ПАЕК» празднует свое 7-летие

Сегодня, 26 декабря, группа компаний «ПАЕК», одна из крупнейших компаний Николаевской области, отмечает свое семилетие.

Об этом генеральный директор компании Юрий Кормышкин сообщил на своей странице в Facebook.

«Вроде бы недавно отмечали пятилетие, а сегодня уже 7 лет, как наши предприятия объединились в одну большую семью — компанию «ПАЕК». Мы молоды, но за это время успели значительно вырасти и стать одним из ведущих предприятий Николаевского региона. Мне от всего сердца хочется поздравить всех сотрудников группы компаний «ПАЕК» с этим важным для нас днём! Пусть ваши семьи будут счастливы, дети здоровы, а вы — полны энергии и идей для развития общего дела! Спасибо за ваш ежедневный труд, преданность к работе и любовь к родной земле. Ибо вместе мы сила!» – написал он.

Компания «ПАЕК» («СП «Южная Аграрно-Экспортная Компания») – вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг, который специализируется на выращивании зерновых, бобовых и масличных культур, производстве пеллет, пресноводном рыбоводстве.

На сегодняшний день в обработке «ПАЕК» находится 50 тысяч га земли, 200 тысяч тонн единовременного элеваторного хранения, и часть активов в маслоэкстракционном заводе.

«ПАЕК» – это для меня не только любимая работа, это мое детище, моя вторая семья! И я горд стоять во главе этой компании, горд быть ее руководителем, горд вместе с вами, коллеги, работать над её процветанием! Поздравляю всех нас с этой пока еще не круглой, но такой важной датой. Знаю, что у нас большое будущее, много важных дат, и я желаю, чтобы наши дети и внуки продолжали мое с Татьяной общее большое дело!» – добавил Юрий Кормышкин.

Напомним, предприятия группы компаний «ПАЕК» стали лучшими среди работодателей Николаевщины.