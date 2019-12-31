Новогоднее поздравление руководителя ГК «Прометей» Рафаэля Горояна

Уважаемые клиенты, коллеги и партнеры, сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

По традиции на пороге наступающего года хочется вспомнить все хорошее, что принес нам год уходящий. Могу с гордостью сказать, что 2019 год прожит не напрасно: группа компаний приобрела 4 элеватора, увеличила земельный банк до 10 тысяч гектаров, обновила автопарк зерновозов и стала одним из крупнейших дистрибьюторов минеральных удобрений в стране!

Так пусть 2020 год принесет всем исполнение желаний, подарит благополучие и окупится новыми успехами и достижениями!

Здоровья Вам и Вашим близким, счастья, успехов, семейного уюта и праздничного настроения!

Председатель правления группы компаний «Прометей»

Рафаэль Гороян