Благотворительный фонд Рафаэля Горояна поздравил детей с новогодними праздниками

Новый год – самый долгожданный праздник для детей: все ждут чудес. Доброй традицией благотворительного фонда Рафаэля Горояна стало ежегодно в преддверии праздника дарить незабываемое ощущение радости и восторга воспитанникам дошкольных учреждений и школ тех населенных пунктов, в которых расположены предприятия, входящие в состав группы компаний «Прометей».

В этом году сладкие гостинцы были переданы в: дошкольные учебные учреждения «Ромашка», «Калинонька», «Золотой ключик» Врадиевского района, «Сказка» Арбузинского района, Сухобалковское дошкольное учреждение Доманевского района, а также ученикам Новоселовской и Сухобалковской школ.

Педагоги выразили благодарность Рафаэлю Горояну и сотрудникам фонда за сладкие подарки.