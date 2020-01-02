Благотворительный фонд Рафаэля Горояна поздравил детей с новогодними праздниками

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Новый год – самый долгожданный праздник для детей: все ждут чудес. Доброй традицией благотворительного фонда Рафаэля Горояна стало ежегодно в преддверии праздника дарить незабываемое ощущение радости и восторга воспитанникам дошкольных учреждений и школ тех населенных пунктов, в которых расположены предприятия, входящие в состав группы компаний «Прометей».

В этом году сладкие гостинцы были переданы в: дошкольные учебные учреждения «Ромашка», «Калинонька», «Золотой ключик» Врадиевского района, «Сказка» Арбузинского района, Сухобалковское дошкольное учреждение Доманевского района, а также ученикам Новоселовской и Сухобалковской школ.

Педагоги  выразили благодарность Рафаэлю Горояну и сотрудникам фонда за сладкие подарки.

 - Желаем с полными силами и ощущением счастья достигать новых вершин и осуществить все свои мечты в Новом году! – отметили они.

Вадим Богданов

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