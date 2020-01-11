Зернотрейдинг: 5 ингредиентов успеха, – Наира Гороян

Сегодня конкуренция на рынке трейдинга достаточно большая. Поэтому, чтобы оставаться «на волне», необходимо соблюдать ряд правил.

Сайт «Latifundist» пообщался с руководителем отдела закупок зерновых и масличных культур ГК «Прометей» Наирой Гороян. И выяснил, какие 5 основных правил необходимо соблюдать для успешной торговли.

Среди них рыночная цена за товар, предоплата, предоставление максимального количества услуг и возможностей фермерам, работа с различными сельхозпроизводителями и выстраивание доверительных отношений с контрагентами.