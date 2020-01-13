На Николаевщине в прошлом году на приобретение жилья для детей-сирот направили 58,2 миллиона гривен

В 2019 году объем субвенции из государственного бюджета на приобретение, строительство и ремонт жилья для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки и лиц из их числа для Николаевской области составил 58,2 миллиона гривен.

Об этом сообщили в департаменте социальной защиты населения Николаевской ОГА.

Эти средства направили на:

- выплату 132 денежных компенсаций для самостоятельного приобретения жилья указанными категориями – 52,9 миллиона гривен; - приобретение жилого дома для создания детского дома семейного типа в Николаеве – 3,25 миллиона гривен; - на приобретение социального жилья (3 квартиры) в Николаеве – 1,6 миллиона гривен; - на приобретение квартиры в собственность ребенку-сироте в Бугской сельской ОТГ – 366 тысяч гривен.

Согласно законодательству, предельная стоимость приобретения жилья или объем денежной компенсации определяется с учетом следующих нормативов:

- в квартирах, усадебных (одноквартирных) домах из жилищного фонда – 31 квадратный метр общей площади; дополнительно – 10 квадратных метров на каждого ребенка с инвалидностью; - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья исчисляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Минрегиона.

Средняя стоимость одного квадратного метра в области составляла 11 тысяч 832 гривны, в Николаеве эта сумма увеличивается в 1,5 раза.