В 2019 году грузооборот порта «Ника-Тера» вырос на 48%

В 2019 году грузооборот ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящего в группу компаний Group DF, составил 8,637 млн тонн.

Об этом сообщили в пресс-службе порта.

В структуре грузооборота зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,9 млн тонн или 69% от общего объёма, навалочные – 1,7 млн тонн (19,7%), шрот и отруби – 772,5 тыс. тонн (8,9%), наливные – 204,7 тыс. тонн (2,4%).

Всего за отчетный период на причалах предприятия было обработано 410 судов (в 2018 году – 335).

- Для порта – 8,637 млн тонн грузооборота – это абсолютный рекорд. По сравнению с 2018 годом прирост составил 2,8 млн тонн или 48%. На результат повлияло два фактора. Во-первых, при поддержке акционера мы реализовали несколько инвестиционных проектов, направленных на увеличение скорости обслуживания клиентов. Мы не просто увеличили скорость погрузочно-разгрузочного процесса, мы откорректировали весь производственный процесс, поправили технологию работы в порту и логистику. Второй, важный фактор – были сделаны достаточно удачные управленческие решения. Это касается инвестиций, производства, кадров, сбыта и маркетинга. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что именно слаженная работа всего коллектива дала эффект. Нам удалось поменять философию бизнеса, его ценности. Мы поставили клиента во главе угла. И это дало результаты. Начался год, и каждый день мы видим новые запросы от компаний, которые хотят с нами работать, – поделился начальник порта «МСП Ника-Тера» Алим Агакишиев.

В 2019 году порт «Ника-Тера» реализовал два инвестиционных проекта, направленных на увеличение грузооборота наливных грузов:

- завершение строительства и запуск второй очереди маслоперевалочного комплекса мощностью 30 тыс. тонн единовременного хранения. Благодаря новой очереди мощность перевалки Грузового района №4 достигла 600 тыс. тонн в год, а объём единовременного хранения наливных грузов достиг 63,4 тыс.куб.м. - строительство и сдача в эксплуатацию новой линии трубопровода отгрузки наливных грузов на танкер. Диаметр трубы, по которой прокачиваются наливные грузы, увеличен до 400 мм, а максимальная производительность погрузки составляет 1000 тонн в час.

Реализация этих двух проектов привела к тому, что по сравнению с 2018 годом перевалка масла в порту «Ника-Тера» увеличилась более чем в два раза.

Также для оптимизации логистики на предприятии, увеличения качества и скорости погрузочно-разгрузочного процесса в 2019 году порт инвестировал в парк спецтехники. Например, в порту начали работать новый перегружатель фирмы «Sennebogen», мобильный автоматический опрокидыватель, оборудованный собственным шасси, что позволяет разгружать грузы из автотранспорта в любой точке порта у нужного напольного склада.