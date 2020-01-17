В университете имени Пилипа Орлика стартовал набор на дистанционное обучение

Требования и ограничения ВНО с каждым годом становятся все жестче, а возможностей поступить в вузы без его результатов все меньше.

В соответствии со статистическими данными в 2019 году ВНО в Украине не прошли 53613 человек.

Несомненно, за счет бюджета государства должны учиться лучшие, способные выйти победителями из всех стрессов и трудностей. Но почему Япония вводит всеобщее высшее образование, а Украина ограничивает в праве получить высшее образование тех, кто готов обучаться за свой счёт?

Что делать тем, кто хочет стать дипломированным специалистом, но не уверен на 100% в результате, который сможет показать на ВНО?

МЫ ПОМОЖЕМ ТЕБЕ ДОСТИЧЬ ТВОИХ ЦЕЛЕЙ!

В Украине существует ступенчатая система образования: рабочая профессия, колледж (младший специалист), университет (бакалаврат, магистратура, аспирантура).

В Университете имени Пилипа Орлика работают все элементы этой системы.

Уже в январе 2020 года одиннадцатиклссники, а также выпускники школ, как этого года, так и прошлых лет, не имеющие сертификатов ВНО, могут начать свой путь в высшее образование, поступив в вузовский Центр профессиональной подготовки на дистанционную модель обучения по профессиям, родственным университетским

• Младшая медицинская сестра по уходу за больными

• Лаборант химико-бактериологического анализа

• Деловод

• Стюард

• Кассир (на предприятии, в учреждении, организации)

• Паспортист

• Охранник

При этом, Университет им. П. Орлика приглашает УЧАЩИХСЯ ОДИННАДЦАТЫХ КЛАССОВ, параллельно с обучением в школе, пройти дистанционный курс рабочей специальности и, одновременно с аттестатом, получить диплом квалифицированного работника по специальности, соответствующей профилю университетской подготовки.

ЧТО ЭТО ДАЕТ БУДУЩЕМУ АБИТУРИЕНТУ?

ПРАВО СТАТЬ СТУДЕНТОМ ВУЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНО:

1. Как бы Вы не сдали ВНО, наличие диплома квалифицированного работника позволит Вам быть зачисленным на второй курс колледжа университета, то есть по правилам 2019 года, и получить диплом младшего специалиста, с возможностью продолжения обучения с третьего курса, по сокращенной программе бакалаврата.

2. Срок обучения, за счет прохождения части учебной программы во время обучения в школе, в зависимости от специальности, гарантировано сокращается.

3. В случае изменения жизненной ситуации, диплом квалифицированного работника дает возможность начать работать сразу после школы или сочетать работу с учебой.

Дипломы рабочих профессий университетского Центра дают право поступить на ІІ курс колледжа университета без ВНО на специальности:

• Фармация

• Право

• Компьютерная инженерия

• Журналистика

• Гостинично-ресторанное дело

• Геодезия и землеустройство

• Финансы, банковское дело и страхование

• Учёт и налогообложение

• Маркетинг

• Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

• Медсестринство

Важно отметить, что и поступление на базе рабочей профессии, в этом году осуществляется в последний раз, по сути, по правилам приема 2019 года.

Для более комфортного вхождения в процесс высшего образования, в Университете имени Пилипа Орлика все, кто обучается рабочим профессиям, имеет право посещать лекции колледжа по избранной специальности.

Университет имени Пилипа Орлика осуществляет подготовку по специальностям:

БАКАЛАВР:

Транспортные технологии (автомобильный транспорт)

Технологии медицинской диагностики и лечения

Финансы, банковское дело и страхование

Психология

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Компьютерная инженерия

Дошкольное образование

Начальное образование

Медсестринство

Журналистика

Фармация, промышленная фармация

Туризм

Право

МАГИСТР:

Финансы, банковское дело и страхование

Фармация, промышленная фармация

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Компьютерная инженерия

Общественное здоровье

Менеджмент

Психология

Туризм

Право

АСПИРАНТУРА:

Психология

Почему выбрана дистанционная модель обучения?

Университет им П. Орлика, один из немногих в регионе, имеющий все необходимые сертификаты для организации такой формы обучения.

Учащиеся, в рамках такой формы, самостоятельно выстраивают модель своей учебы и планируют занятия, без отрыва от обучения в школе.

Имеется постоянная индивидуальная электронная связь с преподавателем, позволяющая получить ответы на все необходимые вопросы.

Такая форма обучения наиболее доступна как по формам связи, так и по стоимости обучения. Теоретическая часть дистанционного обучения осуществляется в виде написания контрольных работ (порядка двадцати), которые оценивают преподаватели по 12-ти бальной системе. Практическая подготовка, в соответствии с европейской моделью, осуществляется в режиме on-line и завершается выдачей соответствующего сертификата. Итоговый экзамен проводится в форме комплексной контрольной работы.

У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!

Более детальную информацию абитуриенты могут получить в приемной комиссии по адресу: г. Николаев, ул. Котельная, 2; по телефону 0512-59-30-01, 55-07-36, 050-394-72-87; сайт mku.edu.ua.