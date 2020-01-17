В университете имени Пилипа Орлика стартовал набор на дистанционное обучение

Требования и ограничения ВНО с каждым годом становятся все жестче, а возможностей поступить в вузы без его результатов все меньше.
В соответствии со статистическими данными в 2019 году ВНО в Украине не прошли 53613 человек.
Несомненно, за счет бюджета государства должны учиться лучшие, способные выйти победителями из всех стрессов и трудностей. Но почему Япония вводит всеобщее высшее образование, а Украина ограничивает в праве получить высшее образование тех, кто готов обучаться за свой счёт?
Что делать тем, кто хочет стать дипломированным специалистом, но не уверен на 100% в результате, который сможет показать на ВНО?
МЫ ПОМОЖЕМ ТЕБЕ ДОСТИЧЬ ТВОИХ ЦЕЛЕЙ!
В Украине существует ступенчатая система образования: рабочая профессия, колледж (младший специалист), университет (бакалаврат, магистратура, аспирантура).
В Университете имени Пилипа Орлика работают все элементы этой системы.
Уже в январе 2020 года одиннадцатиклссники, а также выпускники школ, как этого года, так и прошлых лет, не имеющие сертификатов ВНО, могут начать свой путь в высшее образование, поступив в вузовский Центр профессиональной подготовки на дистанционную модель обучения по профессиям, родственным университетским
• Младшая медицинская сестра по уходу за больными
• Лаборант химико-бактериологического анализа
• Деловод
• Стюард
• Кассир (на предприятии, в учреждении, организации)
• Паспортист
• Охранник
При этом, Университет им. П. Орлика приглашает УЧАЩИХСЯ ОДИННАДЦАТЫХ КЛАССОВ, параллельно с обучением в школе, пройти дистанционный курс рабочей специальности и, одновременно с аттестатом, получить диплом квалифицированного работника по специальности, соответствующей профилю университетской подготовки.
ЧТО ЭТО ДАЕТ БУДУЩЕМУ АБИТУРИЕНТУ?
ПРАВО СТАТЬ СТУДЕНТОМ ВУЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНО:
1. Как бы Вы не сдали ВНО, наличие диплома квалифицированного работника позволит Вам быть зачисленным на второй курс колледжа университета, то есть по правилам 2019 года, и получить диплом младшего специалиста, с возможностью продолжения обучения с третьего курса, по сокращенной программе бакалаврата.
2. Срок обучения, за счет прохождения части учебной программы во время обучения в школе, в зависимости от специальности, гарантировано сокращается.
3. В случае изменения жизненной ситуации, диплом квалифицированного работника дает возможность начать работать сразу после школы или сочетать работу с учебой.
Дипломы рабочих профессий университетского Центра дают право поступить на ІІ курс колледжа университета без ВНО на специальности:
• Фармация
• Право
• Компьютерная инженерия
• Журналистика
• Гостинично-ресторанное дело
• Геодезия и землеустройство
• Финансы, банковское дело и страхование
• Учёт и налогообложение
• Маркетинг
• Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность
• Медсестринство
Важно отметить, что и поступление на базе рабочей профессии, в этом году осуществляется в последний раз, по сути, по правилам приема 2019 года.
Для более комфортного вхождения в процесс высшего образования, в Университете имени Пилипа Орлика все, кто обучается рабочим профессиям, имеет право посещать лекции колледжа по избранной специальности.
Университет имени Пилипа Орлика осуществляет подготовку по специальностям:
БАКАЛАВР:
Транспортные технологии (автомобильный транспорт)
Технологии медицинской диагностики и лечения
Финансы, банковское дело и страхование
Психология
Физическая терапия, эрготерапия
Гостинично-ресторанное дело
Геодезия и землеустройство
Компьютерная инженерия
Дошкольное образование
Начальное образование
Медсестринство
Журналистика
Фармация, промышленная фармация
Туризм
Право
МАГИСТР:
Финансы, банковское дело и страхование
Фармация, промышленная фармация
Физическая терапия, эрготерапия
Гостинично-ресторанное дело
Компьютерная инженерия
Общественное здоровье
Менеджмент
Психология
Туризм
Право
АСПИРАНТУРА:
Психология
Почему выбрана дистанционная модель обучения?
Университет им П. Орлика, один из немногих в регионе, имеющий все необходимые сертификаты для организации такой формы обучения.
Учащиеся, в рамках такой формы, самостоятельно выстраивают модель своей учебы и планируют занятия, без отрыва от обучения в школе.
Имеется постоянная индивидуальная электронная связь с преподавателем, позволяющая получить ответы на все необходимые вопросы.
Такая форма обучения наиболее доступна как по формам связи, так и по стоимости обучения. Теоретическая часть дистанционного обучения осуществляется в виде написания контрольных работ (порядка двадцати), которые оценивают преподаватели по 12-ти бальной системе. Практическая подготовка, в соответствии с европейской моделью, осуществляется в режиме on-line и завершается выдачей соответствующего сертификата. Итоговый экзамен проводится в форме комплексной контрольной работы.
У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Более детальную информацию абитуриенты могут получить в приемной комиссии по адресу: г. Николаев, ул. Котельная, 2; по телефону 0512-59-30-01, 55-07-36, 050-394-72-87; сайт mku.edu.ua.