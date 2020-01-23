«Николаевоблтеплоэнерго» разместило еще пять баннеров с адресами должников – им предлагают реструктуризацию

«Николаевоблтеплоэнерго» разместило еще 5 баннеров с адресами и суммами долга за теплоснабжение.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

Социальная реклама охватывает район автовокзала, остановку Гвардейская (Соляные), Херсонское шоссе, проспект Мира, 5 и спорткомплекс «Надежда».

«Отдел по работе с задолженностью постоянно и систематически проводит работу с абонентами, которые имеют задолженность перед предприятием. Так, в мае прошлого года описали и наложили арест на имущество должника – автомобиль «Mazda». В декабре 2019 года автомобиль должника был выставлен в системе электронных торгов ГП «Сетам» для реализации арестованного имущества на электронных торгах. 2 января 2020 автомобиль реализовали за 108,8 тысяч гривен», - сообщили на предприятии.

Всего за 2019 год было заключено 1258 договоров реструктуризации на сумму 7 миллионов 494,7 тысячи гривен.

«Уважаемые абоненты, если у вас есть задолженность за тепло, погасите ее в полном объеме или заключите договор реструктуризации на год. Более подробную информацию вы можете получить по адресам:

- для абонентов Ингульского, Заводского, Центрального районов – проспект Центральный 141Б, кабинеты №10, 12, улица Генерала Свиридова 40/1, 4 этаж, телефон 050490 89 60.

- для абонентов Корабельного района – в помещении ЖЭКа №20 Корабельного района по адресу улица Рыбная, 1Б, кабинет №8. Справочная 46-51-30, 46-37-25», - отметили на предприятии.