«Николаевводоканал» также разместил борды с адресами должников – население не заплатило за воду ₴98 миллионов

«Николаевводоканал» разместил пять информационных бордов с адресами и суммами долгов абонентов.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Сейчас сумма задолженности населения перед предприятием за услуги составляет 98 миллионов гривен.

«Заметим, что на постоянной основе ведется судебно-исковая работа, но исполнение решений суда исполнительной службой составляет лишь 9%. С 1 мая 2019 года согласно закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах» предприятие получило право приостанавливать услуги абонентам, имеющим долг, без решения суда. За средства, которые должны абоненты, предприятие имело бы возможность заменять изношенные сети водоснабжения и водоотведения, модернизировать оборудование, вовремя платить за электроэнергию».

«Такая сумма долга является критической для устойчивой работы предприятия. В 2019 году были нередки случаи, когда электроснабжающие компании прекращали свою услугу водоканалам-должникам и целые города оставались без воды. Одним из таких городов рискует стать и Николаев, если не исправить ситуацию. А готовы ли вы, будучи добросовестными плательщиками, остаться без воды из-за безответственности других?» - сообщили на предприятии.

Напомним, что такие же борды с информацией о должниках размещает и «Николаевоблтеплоэнерго».