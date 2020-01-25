В Николаеве многодетной семье отключили свет – глава ОГА Стадник помог решить проблему

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник помог решить проблему многодетной семьи, у которой отключили электричество в жилкопе.

Об этом на своей странице в Facebook написала жительница Николаева, мать семерых детей Виктория Дворецкая.

«Нам повезло иметь такого губернатора! Несмотря на столь поздний час, в моей ситуации, которая сложилась... Наш губернатор Александр Стадник решил нашу проблему в то же время, не откладывая ее на завтра, или как это делалось ранее, на неопределенное время, а точнее: проблемы твои – решай сама!» - написала женщина.

Она от себя и своих детей поблагодарила Стадника за его отзывчивость.

По информации «Преступности.НЕТ», в жилкопе, где проживает многодетная семья ночью отключили электричество за несвоевременную уплату. На помощь им пришел Александр Стадник, который связался с руководителем «Николаевоблэнерго» Олегом Сиваком, и попросил включить электричество и дать отсрочку в оплате, так как в семье семь детей, а все бытовые приборы работают от электричества.