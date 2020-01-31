Курорты Коблевской ОТГ готовятся представить свои преимущества на выставке Uitt 2020

Коблево и курорты Коблевской ОТГ будут вновь представлены на международной выставке Uitt 2020, которая состоится в Киеве 25-27 марта.

Об этом сообщила компания Koblevo Travel, передает Koblevo.News.

Здесь именитые туроператоры и курорты мира будут представлять туристический продукт будущим партнерам и отдыхающим. О Коблево, Рыбаковке, Морском и Луговом смогут узнать посетители глобального туристического мероприятия Украины.

Команда компании Koblevo Travel совместно с Коблевской ОТГ , Агенцией развития Коблевской ОТГ и редакцией Koblevo.News проведет презентацию курортных и заповедных зон:

Коблево

Тилигульский лиман

Рыбаковка

Луговое

Морское.

Основными спонсорами участия коблевской команды в Uitt 2020 являются Коблевский сельский совет, компания Koblevo Travel совместно с предпринимателями Олегом Боз и Алексеем Осипенко.

Глава сообщества предпринимателей Коблево Олег Боз с командой Koblevo travel

Как и в прошлом году площадь стенда Коблево составит добрых 9 кв. метров.

Напомним, ранее Koblevo.News писало об удачном участии команды из Коблево в большой туристической выставке во Львове.