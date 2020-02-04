«Одним росчерком пера наплевал на мнение жителей Николаевской громады», - Кормышкин о перспективном плане формирования ОТГ

Депутат Николаевского облсовета, глава областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин представил перспективный план формирования территории громад Николаевской области, который руководство ОГА направило в министерство. Согласно этого плана, с карты области «стерты» уже сформированные и функционирующие громады.

Об этом сообщили в пресс-службе депутата.

«Посмотрите внимательно, особенно жители тех громад, которые, по мнению приезжего руководства, не нужны. Годами областные и районные депутаты собирали предложения людей и вместе с местными жителями создавали громады, но какой-то временный чиновник на четвёртом этаже областной администрации решил, что они не нужны, и одним росчерком пера наплевал на мнение жителей Николаевской громады», – обратился к землякам Кормышкин.

Депутат обратил внимание на то, что 24 января Кабмин утвердил новую методику формирования территориальных громад, где одним из главных пунктов были учтены требования представителей Ассоциации городов Украины и определено, что к обсуждению обязательно должны быть привлечены органы местного самоуправления.