Владислав Чайка поздравил фронтовика-артиллериста Дмитрия Тарасенко с 95-летием

Общественная организация «Миколаїв – єдина родина» и совет ветеранов Николаевского судостроительного завода 6 февраля поздравили с 95-летним юбилеем замечательного земляка – отважного воина и славного корабела Дмитрия Тарасенко.

Об этом сообщается на Facebook-странице главы организации «Миколаїв – єдина родина» Владислава Чайки.

- С каждым годом героев, которые отвоевали для нас возможность жить под мирным небом, становится все меньше. И помнить о фронтовиках, которые еще с нами, нужно не только перед 9 мая или в дни юбилеев, но и каждый день. Я рад поддерживать добрые традиции внимания и помощи этим воинам. Для меня и волонтеров организации «Миколаїв – єдина родина» эти люди – словно члены семьи. Желаю Дмитрию Феофановичу крепкого здоровья и оставаться таким же энергичным и искренним, - сказал Чайка.

Дмитрий Тарасенко родился 2 февраля 1925 года в многодетной семье в Одесской области. 1 апреля 19-летнего юношу зачислили артиллеристом в армию. Он вместе с боевыми побратимами освободил пол-Европы, а День Победы встретил 8 мая в Австрии.

После войны носил погоны до 1976 года. А затем почти четверть века трудился на судостроительном заводе имени 61 коммунара. Затем был на общественной работе в совете ветеранов этой верфи. Во многих школах Центрального района Николаева организовал уголки боевой славы.

И сейчас Дмитрий Феофанович, несмотря на почтенный возраст, остается в строю. Он полон жизненной энергии и охотно делится воспоминаниями о своем славном прошлом.