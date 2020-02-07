В январе порт «Ника-Тера» увеличил грузооборот на 20% и обработал 630 тысяч тонн грузов

В январе 2020 года грузооборот порта «Ника-Тера» («Морской специализированный порт Ника-Тера»), входящего в группу компаний Group DF, составил более 630 тысяч тонн.

Об этом сообщили в пресс-службе «Ника-Теры».

В структуре грузооборота основным грузом остаются зерновые, зернобобовые и масличные грузы, которые составили 458,2 тысячи тонн или 72,6% от общего объёма перевалки, шрот – 109,8 тысячи тонн или 17,4%, навалочные грузы – 63 тысячи тонн (10%). Всего за январь на причалах порта было обработано 26 судов.

- Повышение эффективности грузовых операций и рост грузооборота – среди наших ключевых KPI. Мы начали год с очень хорошей динамикой. Показатель роста – плюс 19,4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Внедрение новых технологий и оптимизация разгрузочно-погрузочных процессов дают свои результаты, - прокомментировал начальник порта Алим Агакишиев.

Ранее сообщалось, что в январе 2019 года объем перевалки составил 528,6 тысячи тонн грузов. Алим Агакишиев является начальником порта с марта 2017 года.