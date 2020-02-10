Представители ГК «Прометей» приняли участие во ІІ Аграрном Форуме Элеватор-2020

В киевском международном выставочном центре «Украинский дом» 24 января состоялся ІІ Аграрный Форум Элеватор-2020, организатором которого стали Украинская Зерновая Ассоциация и группа компаний «ПроАгро».

Об этом сообщили в группе компаний «Прометей».

Главной целью встречи стало обсуждение насущных проблем и возможностей стабильного развития элеваторного направления представителями власти и аграрного бизнеса.

Участники форума рассуждали о слабых сторонах элеваторного направления, искали пути их устранения и обговаривали возможности модернизации элеваторных комплексов.

В обсуждении актуальных вопросов и заданий элеваторной отрасли ближайшими планами и перспективами развития на форуме Элеватор-2020 поделились и представители ГК «Прометей»: генеральный директор элеваторного направления – Карен Гороян, а также руководители Новополтавского и Пологовского элеваторов – Александр Кудрин и Александр Шутов.

С каждым годом ГК «Прометей» все больше наращивает свои элеваторные мощности. Только за 2019 год активы компании пополнились тремя новыми элеваторными комплексами в Днепропетровской области и современным металлическим силосным элеватором в Одесской. В 2020 году компания не планирует останавливаться на достигнутом. Расширение элеваторной сети и модернизация имеющихся активов – задача, которая уже находится в процессе успешной реализации.