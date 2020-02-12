Николаевщина присоединится к масштабному общенациональному проекту «Большая стройка»

С марта во всех областях начнется реализация программы президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка», в рамках которой планируется масштабный ремонт дорог и объектов – строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

О ряде инициатив, которые планируется реализовать в Николаевской области в этом году, председатель Николаевской ОГА Александр Стадник рассказал на совместном заседании с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком 11 февраля.

- Очень рад, что Николаевщина вместе со всей Украиной приобщается к масштабному проекту президента Владимира Зеленского «Большая стройка», - прокомментировал председатель ОГА.

Среди проектов:

- достройка 5 школ, 5 садов и 5 стадионов; - модернизация 6 приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения области; - ремонт более 220 километров автодорог; - реализация 12 социально важных проектов за счет ГФРР и областного бюджета (5 проектов направлены на улучшение условий для учащихся и учителей в общеобразовательных учреждениях области, 5 – на создание условий для предоставления своевременных и качественных медицинских услуг в Николаевской области и 2 – на улучшение услуг водоснабжения и водоотведения).

Глава ОГА также отметил ряд перспективных проектов:

- строительство современного «Дворца спорта»; - строительство боксированного инфекционного отделения корпуса Николаевской областной инфекционной больницы; - реконструкция светло-сигнальной системы КП «Николаевский аэропорт».

При этом Александр Стадник обратил внимание правительства на стратегически важные проекты для Николаевщины: реконструкцию двух инфраструктурных артерий – Ингульского и Варваровского мостов, развитие курортов – Очакова, Коблево, Рыбаковки и жемчужины Украины – Кинбурнской косы. Среди прочего – обеспечение жителей области качественной питьевой водой, а также строительство круглогодичных бассейнов в Николаеве и Первомайске.

Александр Стадник озвучил потребности Николаевщины в обновлении парка скорых и школьных автобусов. На сегодня это: 32 автобуса и 66 скорых (25 планируется закупить в этом году).