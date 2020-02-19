Группа компаний «Прометей» вышла на рынок средств защиты растений и семян

Агромаркеты на базе элеваторов группы компаний «Прометей» расширили ассортимент продукции средствами защиты растений и семенами от мировых производителей BASF, Limagrain и Syngenta.

Об этом говорится в сообщении «Прометея».

- Мы не навязываем ничего лишнего аграриям. Наша позиция – мы продаем надежные инструменты для профессионалов на удобных и выгодных для них условиях, - делится руководитель отдела СЗР и семян ГК «Прометей» Татьяна Королева.

Поскольку ситуация с нехваткой оборотных средств у фермеров сейчас не редкость, руководство «Прометея» приняло решение осуществлять продажи не только за «живые» деньги. Теперь аграрии могут не только приобрести на выгодных условиях, но и обменять урожай на необходимую продукцию: минеральные удобрения, СЗР или семена.

- Постоянным клиентам, которые растут, развиваются и зарабатывают вместе с компанией «Прометей», мы предоставляем возможность финансирования под будущий урожай. На выгодных условиях аграрии могут получить минеральные удобрения, СЗР и семена по рыночным ценам в счет будущего урожая, - добавил руководитель ГК «Прометей» Рафаэль Гороян.

Элеваторы компании расположены практически во всех агроклиматических зонах Украины, поэтому специалисты «Прометея», создавая портфель продукции для своих клиентов, учли все особенности и условия выращивания, а также защиты культур в каждой области.

- Практически по всем основным проблемам у нас есть надежные инструменты среди СЗР. Я считаю, что прежде, чем рекомендовать что-либо, необходимо все испытать на собственных полях. Имея 10 тысяч гектаров земли, наша компания понимает и видит, какие похожие потребности есть у аграриев,- резюмировал агроном Илья Троицкий.

Одними из ключевых преимуществ сотрудничества с компанией являются экономия на логистике и быстрая доставка товара. Фермер может увезти приобретенный товар на той же машине, на которой привез сельхозпродукцию, тем самым значительно сэкономив на логистике.

Еще один приятный бонус: возможность абсолютно бесплатно получить рекомендации опытного специалиста-агронома. Ведь компания заботится о том, чтобы каждый клиент получил от затраченных средств ожидаемый результат: гибриды показали высокую урожайность, СЗР сработал, а удобрения не просто были похоронены в землю.

Главной задачей команда «Прометея» ставит для себя обеспечение минеральными удобрениями, средствами защиты растений, семенами и дизтопливом клиентов, которые уже работают с компанией по закупке зерна, а расширение клиентской базы за счет широкого спектра качественных услуг, который удовлетворит потребности каждого агрария.