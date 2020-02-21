В Николаеве портовики собрали более 200 мешков мусора с обочин дороги

Каждый год работники «Морского специализированного порта Ника-Тера» выходят на весенний субботник, но в этом году пришлось предотвращать мусорные завалы по улице Айвазовского в Корабельном районе уже зимой.

Об этом сообщили в пресс-службе порта «Ника-Тера».

В течение трёх дней сотрудники порта «Ника-Тера» своими силами убрали мусор с обочин дороги и прилегающей лесопосадки. Всего было собрано более 200 мешков пластмассовых бутылок, этикеток и фантиков, а также другого мусора, который выбрасывают несознательные пешеходы и водители.

- Наше предприятие своевременно платит налоги и ведёт активную социальную политику, направленную на благоустройство города, поэтому заниматься уборкой мусора – это снова наша личная инициатива, потому что уже невозможно смотреть на горы грязи и мусора, проезжая каждый день на работу и с работы домой, - прокомментировал первый заместитель начальника порта «МСП Ника-Тера» Анатолий Дворник. - Хочу отметить, что все большегрузные автомобили, которые направляются в наш порт «МСП Ника-Тера», не стоят на дорогах города, а находятся исключительно на специально отведённых стоянках, которых у нас три. Нашим примером призываем всех жителей присоединяться к подобным инициативам и привести в порядок территорию, которая ближе к вашему дому, или рабочему месту, чтобы наш город стал более чистым, ухоженным и комфортным для жизни.

Территория была убрана совместно с Администрацией Корабельного района, которая выделила транспорт для вывоза мешков с мусором.