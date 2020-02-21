Николаевский производитель обуви M-Lux устраивает масштабную распродажу до 80% стоковых и текущих коллекций

В Николаеве 22-23 февраля магазин M-Lux устраивает тотальную распродажу коллекций осень-зима 2019, а также будет представлен сток по цене от 100 гривен.

Об этом сообщает администрация магазина.

«Мы проводили такую распродажу уже два раза, было очень много довольных покупателей, очередь на входе была с самого утра. Поэтому по многочисленным просьбам магазин опять повторит это событие, я думаю, в ближайшее время таких предложений больше не будет», - говорится в сообщении.

Николаевская фабрика M-Lux производит обувь уже свыше 20 лет, используя только натуральную кожу. В магазине можно приобрести как готовую обувь, так и совершить индивидуальный заказ по собственным меркам и пожеланиям.

Именно в эти выходные николаевский магазин «от производителя» устроит большую распродажу стоковых коллекций для женщин разного возраста. Цены на кожаную обувь стартуют от 100 гривен!

Не пропустите это событие! Распродажа продлится всего два дня по адресу: улица Московская, 11Б, вход с Большой Морской. Режим работы с 10:00 до 18:00.

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