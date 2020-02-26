Порт «Ника-Тера» вручил кубки лучшим кикбоксерам клуба «Конгломерат»

В Николаеве по традиции спортивный клуб «Конгломерат» Корабельного района подводит итоги уходящего года, собирая на одном ринге всех воспитанников и партнёров клуба, в том числе и ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера».

Об этом сообщили в пресс-службе «Ника-Теры».

В этот раз встреча стала не только мотивационной для юных спортсменов, но и праздничной – были вручены кубки победителей в разных номинациях.

Представители порта «Ника-Тера» поздравили чемпионов Украины и вручили десять Кубков победителей спортсменам, которые на протяжении года занимали призовые места на чемпионатах страны и мира.

- Мы очень благодарны нашим партнёрам и спонсорам – без них было бы намного сложнее принимать участие в международных турнирах и добиваться результатов, - отметил основатель и тренер клуба «Конгломерат» Вадим Бройченко. – Например, в прошлом году порт «Ника-Тера» не только помог нашим воспитанникам поехать и привезти первые места из Польши, но и подарил нам боксёрский ринг, где спортсмены могут оттачивать своё мастерство и тренировать свои навыки.

Юных кикбоксеров также отметили в номинациях: Владимира Букшицкого (2 серебряные медали на Чемпионате мира в Польше по кикбоксингу WKA) – «За волю к победе»; «Лучший панчер» - Иван Левченко (2 серебряные медали на Чемпионате мира в Польше по кикбоксингу WKA), а обладателя трёх золотых медалей в разделах лоукик, К-1, К-1 лайт на Чемпионате мира в Польше по кикбоксингу WKA Даниила Линчевского отметили кубком «За лучший спортивный результат».

Также в этот день состоялись бои среди кикбоксеров клуба, лучшие из которых вошли в сборную для представления клуба на турнирах разных уровней 2020 года.