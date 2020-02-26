Заместитель главы ОГА проинспектировал Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней

В Николаеве 26 февраля заместитель председателя Николаевской ОГА Александр Трайтли и начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Павел Георгиев посетили «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

Руководители ознакомились с имеющимися ресурсами лекарственных средств и средств индивидуальной защиты, условиями пребывания пациентов и готовностью заведения к возможному развертыванию базы в случае поступления пациентов с коронавирусом.

Они отметили, что больница полностью готова к оказанию медицинской помощи в случае поступления пациентов с коронавирусом и обеспечена всем необходимым, медицинские работники имеют соответственно высокую квалификацию.

Напомним, что ранее учреждение было определено госпитальной базой на случай выявления коронавируса в Николаевской области. Ситуация находится на постоянном контроле облгосадминистрации и управления здравоохранения ОГА.