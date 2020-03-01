ГК «Прометей» вошла в пятерку компаний-лидеров по элеваторным мощностям в Украине

По итогам рейтинга «Топ-15 компаний по элеваторным мощностям в Украине 2019» главного элеваторного сайта Украины Еlevatorist.com группа компаний «Прометей» с 8-го места поднялась на 5-ю позицию по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщили в пресс-службе «Прометея».

За счет пополнения активов в 2019 году мощности элеваторного хранения группы превысили 1,2 миллиона тонн. Компания приобрела три элеваторных комплекса в Днепропетровской области – в городе Апостолово общей накопительной мощностью 45 тысяч тонн, а также на базе железнодорожных станций Желтокаменка и Ток Апостоловского района накопительной мощностью по 15 тысяч тонн зерновых каждый. Также в прошлом году в элеваторном арсенале «Прометея» появился первый современный элеватор с металлическими силосами мощностью 62 тысячи тонн в поселке Николаевка Одесской области.

В 2020 году компания не планирует останавливаться на достигнутом. Расширение элеваторной сети и модернизация имеющихся активов – задача, которая уже находится в процессе успешной реализации. ГК «Прометей» успешно движется к реализации амбиций выйти на первое место в Украине по объему хранения.