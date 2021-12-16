«Есть ли коррупционные риски в высшем образовании?»: В НУК им. адмирала Макарова прошла дискуссия о противодействии коррупции в вузах

В июне 2021 года в Украине стартовал уникальный проект оценки коррупционных рисков в высшем образовании. Инициатор – Ассоциация юридических клиник Украины при поддержке проекта USAID «Взаимодействие» и Национального агентства по предотвращению коррупции. Базой для исследований стали 5 пилотных университетов из разных регионов Украины. В их числе и николаевский – Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова.

Об этом сообщили в пресс-центре университета.

На этой неделе именно НУК имени адмирала Макарова стал местом встречи и площадкой обсуждения коррупционного риск-реестра, составленного по результатам исследования на конференции ректоров 5 пилотных университетов - участников Проекта "Антикоррупционный комплаенс в вузах: от определения рисков до их преодоления".

В список коррупционных рисков входит не только учебная работа вузов, - рассказывает руководительница проекта, председатель Ассоциации юридических клиник Украины, заведующая кафедрой морского и хозяйственного права НУК имени адмирала Макарова Юлия Ломжец.

- Вузы – это не только обучение. Университеты – это и центры научной деятельности, они занимаются осуществлением международного сотрудничества, хозяйственной деятельности, закупок, управления имуществом. Университеты являются партнерами многих организаций, органов государственной власти. На всех этих этапах, конечно, возможны проявления коррупции, – говорит Юлия Ломжец.

Эксперты проекта исследовали коррупционные риски на основе открытых данных — мониторили, что пишут о вузах различные интернет-сайты, в студенческих форумах и социальных сетях. Кроме того, провели два опроса. Анонимный опрос среди студентов, преподавателей, членов ректората в избранных для пилотного проекта вузах и общенациональный опрос студентов в различных регионах Украины.

Ректор НУК имени адмирала Макарова Евгений Трушляков отметил, что это первый подобный проект в Украине. Он надеется, что инициатива значительно снизит количество таких позорных моментов, как коррупция в украинских университетах.

- Очень много таких проявлений негативных, к сожалению. Как сделать этот риск меньшим? Следует проанализировать и исследовать все аспекты нашей деятельности, начиная от работы ректора, заканчивая работой простого лаборанта. Затем, на основании этого анализа, сделать какие-то выводы и эти выводы использовать в своей деятельности, - рассказал Евгений Трушляков.

Координатор проекта от НАПК Анна Федорова отметила, что участие НУК имени адмирала Макарова в проекте будет лишь плюсом для вуза.

- Ваша смелость принять участие в этом проекте для вас будет только бонусом, поскольку вы, как пилотный университет, получили привлечение ведущих международных и национальных экспертов к выявлению таких рисков.

На основе исследований эксперты проекта составили реестр коррупционных рисков, которые могут возникнуть в деятельности университетов и влиять на качество образования. В каталоге обобщены риски в 55 таких процессах. Результаты исследования будут представлены на финальном антикоррупционном форуме и опубликованы в СМИ.

Материал для публикации предоставлен НУК имени адмирала Макарова и размещен на договорных условиях.