В Харькове бригада «скорой» спасла самоубийцу, который пережил клиническую смерть

В Харькове бригада «скорой помощи» в составе фельдшера Дмитрия Кириченко, медсестры Юлии Чирвы и водителя Алексея Лучанинова спасла 29-летнего мужчину.

Об этом сообщили в харьковском «Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

Медики 15 декабря выехали на экстренный вызов. Клиническая смерть у мужчины произошла вследствие странгуляционной асфиксии. Благодаря высокопрофессиональным и оперативным действиям мужчину удалось вернуть к жизни.

По предварительной информации, мужчина пытался повеситься, но его удалось спасти.

Напомним, ранее украинские медсестры в Египте 20 минут реанимировали и спасли туриста.