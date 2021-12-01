Глава «Нафтогаза» опасается, что в Украине не смогут долго удерживать цену на газ для населения на уровне 8 гривен

Разрыв между рыночной (45 гривен за кубометр) и текущей ценой природного газа для населения и теплокоммунэнерго (около 8 гривен/кубометр) настолько велик, что в случае его длительного сохранения «Нафтогаз» утратит способность покрывать его за счет собственных ресурсов.

Об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко в программе «Право на владу» на телеканале «1+1», сообщает «Интерфакс-Украина».

- Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, мы как национальная компания не сможем покрывать такую разницу. Поэтому это будет серьезный разговор внутри страны: с депутатами, фактически голосующими за бюджет, которые определяют источники и использование средств, с потребителями – с украинцами, – сказал Витренко.

Глава правления отметил, что фактическая экономия украинских потребителей от получения сегодня газа ниже рыночной цены – «это все ресурс «Нафтогаза».

- Эта разница колоссальная – это десятки миллиардов гривен только этого отопительного сезона, – подчеркнул Витренко.

Отвечая на вопрос о возможных проблемах в ходе этого отопительного сезона, глава «Нафтогаза» признал, что «если в феврале в Украине две недели будут морозы по 15 градусов, то действительно будут проблемы». В то же время, по его словам, данная ситуация не является уникальной для страны. Витренко отметил, что запасы газа в украинских хранилищах сегодня больше обычных, в частности, на 1 января 2022 года они прогнозируются на уровне на 3% больше, чем средние запасы в 2015-2019 годах.

Как сообщалось, нынешние годовые контракты для населения действуют до 1 мая 2022 года. Спотовая цена газа в Европе вечером 16 декабря снова взлетела до $1641 за тысячу кубометров после обновления прогноза погоды в регионе до более суровых значений и новостей о задержке сертификации «Северного потока-2». Однако если ранее взлеты спотовой цены не так сильно затрагивали стоимость фьючерсов на период после отопительного сезона, то теперь их цена на весь следующий год и отопительный сезон превышает $800 за тысячу кубометров или 21,6 гривны за кубометр.