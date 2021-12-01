Николаевский университет предложил программу «Шанс. Восстановление» для тех, кто не успел или не смог окончить вуз

Программа «Шанс. Восстановление» стартовала в Университете имени Пилипа Орлика. Данная программа разработана для тех, кто по каким-то причинам не смог закончить высшее образование, независимо в каком году и по какой специальности учился.

Об этом сообщили в пресс-центре университета.

Приёмная комиссия Международного классического университета имени Пилипа Орлика разработала концепцию этой программы и презентовала на встрече с журналистами. Как стало известно, бывший студент может восстановиться на любую специальность, по которой обучался в Университете имени Пилипа Орлика или любом другом вузе.

- В университете предоставили максимум возможностей для тех, кто по каким-то причинам не смог закончить любой вуз ранее. Если у студента есть академическая справка об обучении, он имеет законное право просто восстановиться в учебном заведении, - отметила на встрече ответственный секретарь приёмной комиссии Анна Жданова.

В университете им. П. Орлика такие студенты могут без проблем продолжить учёбу на любом уровне – от младшего специалиста до бакалавра, в зависимости от того, на каком уровне они учились ранее. Восстановление возможно на тот образовательный уровень, с которого ушел студент.

В Университете Пилипа Орлика обучение на образовательном уровне младший бакалавр осуществляется по таким специальностям:

– фармация, промышленная фармация;

– право;

– компьютерная инженерия;

– журналистика;

– гостинично-ресторанное дело;

– геодезия и землеустройство;

– финансы, банковское дело и страхование;

– учет и налогообложение;

– маркетинг;

– предпринимательство, торговля и биржевая деятельность;

– медсестринство.

Специальности программы бакалавр:

Транспортные технологии (автомобильный транспорт)

Технологии медицинской диагностики и лечения

Финансы, банковское дело и страхование

Психология

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Компьютерная инженерия

Дошкольное образование

Начальное образование

Медсестринство

Журналистика

Фармация, промышленная фармация

Туризм

Право.

Также журналисты узнали, что уже есть те, кто воспользовался этой программой, и стал студентом еще в этом году.

- Это отличный шанс снова начать учиться. Ибо знания получать никогда не поздно! А иногда, очень даже необходимо, - студентка Анна Сергеенко.

- Думаю, это замечательная возможность, которая помогает, всё-таки, получить желанную профессию, даже если ранее этому помешали обстоятельства, - студент Вадим Черниенко.

- Университет даёт тебе большие возможности, чтобы ты развивался, не сидел на месте и, поэтому такие программы дают толчок, которого ждали те, кто не закончил вуз, - восстановившийся студент Даниил Кабанов.

Как отметила Анна Жданова:

- Сейчас также есть отличная возможность параллельного обучения для студентов из других вузов в Университете имени Пилипа Орлика. Это даст возможность освоить еще одну специальность.

Воспользоваться этим шансом у вас есть возможность до 1 февраля.

Успей, несмотря ни на что, осуществить свою мечту о высшем образовании уже до 1 февраля 2022 года в Международном классическом университете имени Пилипа Орлика.

Приемная комиссия: г. Николаев, ул. Котельная, 2, телефоны 050-394-72-87, 0935120012, 0501985893 (viber), сайт mku.edu.ua

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