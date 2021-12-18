Порт «Ника-Тера» поздравил детей с днем Святого Николая

В канун Дня Святого Николая сотрудники порта «Ника-Тера», входящего в Group DF, посетили учебные и медицинские учреждения, а также общественную организацию «Усмішка дитини», чтобы вручить детям подарки.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В этом году более 50 детей из организации «Усмішка дитини» получили подарки. Портовики «Ника-Теры» выполнили пожелания детей, которые те изобразили на своих рисунках.

Также портовики вручили более 600 сладких наборов детям, которые нуждаются в особом внимании. Так, сотрудники предприятия посетили специализированные школы-интернаты №2 и №6, Центр комплексной реабилитации для детей с инвалидностью «Мрія» и Областной центр психического здоровья. Кроме этого подарки передали учащимся-сиротам из Высшего профессионального училища судостроения и детям погибших работников органов внутренних дел.

- Дети – это не только наше будущее, но это в первую очередь наше настоящее. Именно поэтому ежегодно все сотрудники порта единодушно присоединяются к этой инициативе. Мы на собственном примере хотим показать, как важно позаботиться о тех, кто особенно в этом нуждается. Все это делается ради одного, чтобы осчастливить детей, которые ждут и верят в чудеса, - прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

С момента вхождения в 2011 году порта «Ника-Тера» в бизнес Group DF предприятие системно реализует проекты КСО, направленные на благоустройство города, поддержку медицины, спорта, образования.

В 2020 году порт выделил более 3 миллионов гривен на благотворительность, из которых большая часть (более 2 миллионов гривен) была направлена на поддержку медицины.

Материал для публикации предоставлен портом «Ника-Тера» и размещен на договорных условиях.