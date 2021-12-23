В НУК имени адмирала Макарова паралимпиец Игорь Цветов защитил квалификационную работу магистра

Паралимпийский призер, чемпион Паралимпийских игр 2016 и призер Паралимпийских игр 2020, чемпион мира Игорь Цветов успешно защитил квалификационную работу магистра в Гуманитарном институте Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

Об этом сообщили в пресс-центре университета.

Его работа «Особенности тренировочного процесса легкоатлетов-паралимпийцев в соревновательный период» стала лучшей. Члены комиссии оценили ее на максимальные сто балов.

- Дружеская, щедрая, но требовательная защита, - так прокомментировал завершение своего образования молодой магистр.

Научному руководителю Виктору Деркачу, тренеру спортсмена, доценту, кандидату наук, удается совмещать теоретические знания и преподавательскую деятельность с ежедневной практикой – интенсивными тренировками.

При написании магистерской работы учитывался опыт сборной паралимпийской команды Украины по легкой атлетике во время подготовки к чемпионату мира 2019 года и Паралимпийским играм 2021 года.

- Работа живая, работа актуальная, работа, у которой есть перспективы дальнейших научных исследований. Вся работа была выполнена во время научно-тренировочных сборов к этим соревнованиям, были учтены показатели во время подготовки спортсменов. Они были применены в этой работе, - рассказал Виктор Деркач.

- У этой работы есть практическое значение, как для университета в целом, так и для спорта в Украине, - отмечает Ольга Кувалдина, заведующая кафедрой теоретических основ олимпийского и профессионального спорта, кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент.

Кроме Игоря Цветова в этом году степень магистра по физической культуре и спорту специализации «Олимпийский и профессиональный спорт» защищали еще 20 человек. Среди них члены Национальных команд Украины по разным видам спорта, мастера спорта Украины международного класса, мастера спорта Украины: Ярослав Козаков, Александр Нагребельный, Ольга Щербина, Александр Вепрев, Вячеслав Березовский, Наталия Сытенькая, Пен Ли Ли, Анастасия Иваненко, Андрей Козленко, Дмитрий Завирюха, Александр Соколов, Виктория Гринько и др.

Поздравляем Игоря Цветова и всех магистров-спортсменов с успешным окончанием учебы и желаем дальнейших спортивных побед и научных достижений.

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