На «Николаевоблтеплоэнерго» подвели итоги года и рассказали, как справились с вызовами и проблемами

На областном коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» подвели итоги 2021 года.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

Каждый год для предприятий теплоэнергетики – это вызов для функционирования и бесперебойной работы и предоставления качественных услуг потребителям. Ведь вместо модернизации и внедрения новых подходов в работе тепловики часто борются за то, чтобы предприятие вообще беспрепятственно работало и обеспечивало теплом горожан, а его сотрудники своевременно получали заработную плату за качественную ежедневную работу.

- 2021 год – это, безусловно, год вызовов для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». Заблокированные НАК «Нафтогаз Украины» счета и разница в тарифах, возникшая из-за принятых ранее экономически необоснованных тарифов, долгое время не позволяли предприятию вести надлежащую хозяйственную деятельность. Однако, даже в таких условиях, при мощной поддержке Николаевского городского головы Александра Сенкевича и депутатов Николаевского городского совета предприятию удалось приблизить финиш проекта Всемирного банка, осуществить качественную подготовку к отопительному сезону и безаварийно начать его, - комментирует директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Среди главных результатов:

1. Проект Всемирного банка. ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» стало участником Проекта в 2014 году, активная фаза его реализации началась с 2017 года. На сегодняшний день Николаев стал первым городом в Украине, где финишируют работы в рамках реализации проекта Всемирного банка. В этом году реконструированы котельные по ул. Самойловича, 42 и ул. Новозаводской, 48А.

На котельной по улице Самойловича, 42, которая обеспечивает теплом жителей Корабельного района, заменены два котла КВГМ-30 новыми газовыми водогрейными котлами фирмы «Viessmann» типа Vitomax D HW, тепловой мощностью 23,3 МВт, каждый с горелками немецкой фирмы «Еlсо». Также на данном объекте заменены горелки и автоматика для существующего газового котла ПТВМ-30 ст. №1, установлены преобразователи частоты датской фирмы «Danfoss» в двигатели существующих дымососов и вентилятора для подачи воздуха для котла, заменены сетевые насосы на немецкие фирмы «Wilo» 355 кВт с частотными преобразователями, установлена ​​современная система водоподготовки, заменены трубопроводы, запорно-регулирующая арматура и установлена ​​система управления котельной с погодным регулированием температуры.

А на котельной на улице Новозаводская, 48А заменено три паровых котла ДЕ25-14 на три жаротрубных водогрейных котла Riello RTQ 10000T тепловой мощностью 10МВт каждый, с горелками Riello RS 1300/EV BLU. Установлены новые циркуляционные котловые насосы, гидравлическая стрелка, станции подпитки SiBoost Smart 2 Helix VE 1005, станции химводоподготовки.

Напомним, в прошлом году по проекту были модернизированы крупные районные котельные: улица Спортивная, 1К, проспект Героев Украины, 72, ул. Белая, 71.

2. Подготовка к отопительному сезону.

В ходе подготовки к отопительному сезону 2021-2022 специалисты ОКП «Николаевоблтеплэнерго» выполнили:

- капитальный ремонт 4 котлоагрегатов; - капитальный ремонт 3,6 километра теплосетей диаметром от 57 до 530 мм; - восстановлена ​​изоляция на 11,4 км трубопроводов; - проведены гидравлические испытания на 233,6 км тепловых сетей (в двухтрубном вычислении); - подготовлены к работе 93 котельные и более сотни индивидуальных и центральных тепловых пунктов.

3. Работа с абонентами.

За 2021 год специалисты абонентского отдела ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»:

- провели 3016 переоформлений лицевых счетов на нового владельца; - переведено на индивидуальное абонирование жителей 5 жилых домов; - присоединены все абоненты группы населения, а это более 85 тысяч лицевых счетов к индивидуальным договорам на услугу по поставке тепловой энергии; - оформлено 209 рассрочек на оплату услуги; - проведено более 29 тысяч консультаций по обращениям в справочную службу по телефону, вайберу и электронной почте по начислениям, состоянию расчетов, тарифам и т.д.

Специалисты службы тепловых сетей в отопительном сезоне 2020-2021 по обращениям потребителей провели 320 обследований с составлением актов-претензий. Случаи неудовлетворительного отопления были подтверждены только в 47%. Однако они связаны с недостатками при эксплуатации систем отопления потребителей. Специалисты предприятия в течение отопительного сезона 2020-2021 гг. предоставили жилищным организациям 540 предписаний по восстановлению качественного теплоснабжения.

На межотопительный период 2021 года по результатам проверки работы систем потребителей были разработаны рекомендации по улучшению теплоснабжения и предоставлены в виде предписаний: 20 писем – управляющим компаниям и ЖЭКам, более 600 – ОСМД и юридическим лицам. За межотопительный период в этом году работниками службы тепловых сетей были приняты работы по подготовке почти 1400 систем отопления, выдано 600 актов готовности к отопительному сезону.

4. Работа с должниками:

- заключено 269 договоров реструктуризации на общую сумму почти 3 миллиона гривен;

- арестовано, проведено описание и изъято 8 автомобилей, принадлежавших должникам;

- по адресам проживания должников разнесено более 189 тысяч сообщений о необходимости уплаты долга (досудебных требований);

- направлено в суд 1356 исковых заявлений на сумму 21,7 миллиона гривен в отношении должников, которые игнорировали звонки и досудебные требования «Николаевоблтеплоэнерго»;

- судебными органами вынесено 847 решений о взыскании задолженности и уже взыскано с должников в порядке взаимодействия с Государственной исполнительной службой почти 6 миллионов гривен.