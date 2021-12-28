«Решение проблемных вопросов наших ОТГ находится на личном контроле главы облсовета Замазеевой», - депутат Гомерский

Депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга Народа» Виталий Гомерский рассказал, каких результатов удалось достичь в Баштанской территориальной громаде за последнее время благодаря совместной работе депутатов фракции.

Об этом сообщили в Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».

- Нам удается быстро решать наиболее проблемные и приоритетные вопросы наших территориальных громад. Я нахожусь на постоянной связи с председателями ОТГ и активными гражданами округа. В Баштанской ТГ для общины остро стоял вопрос ремонта Явкинского культурного центра, расположенного в Явкино. Его решение требовало выделения средств в сумме более 1 миллиона гривен. Отдельно хочу поблагодарить народного депутата Украины Давида Арахамию, который нашел возможность направить за счет средств субвенции на социально-экономическое развитие в 2021 году необходимую сумму, и Анне Замазеевой, которая отстаивала этот вопрос, - сообщил Виталий Гомерский.

Он добавил, что до конца года эти средства в виде переходной субвенции (их можно будет использовать в 2022 году) попадут из Госбюджета в бюджет громады. Далее – реализация проекта.

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