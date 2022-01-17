«Николаевгаз»: заключение договора на техническое обслуживание сетей – гарантия безопасного газоснабжения

В течение 2021 года в аварийно-диспетчерскую службу АО «Николаевгаз» поступило более 8,2 тысячи звонков. 90% вызовов на номер 104 связаны с запахом газа в помещениях – домах, квартирах, подъездах.

Основной причиной утечек газа является несоблюдение правил безопасности при использовании газового оборудования, их самовольная замена или установка, а также - неудовлетворительное техническое состояние внутридомовых газовых сетей.

Чтобы уберечь себя от угрозы утечек газа и возникновения аварийных ситуаций, необходимо своевременно проводить техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. К тому же этого требует украинское законодательство – Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах», Приказы Минэнерго и Кодекс газораспределительных систем.

Согласно законодательству Украины, ответственным за состояние внутридомовых систем является владелец домовладения, управляющий или балансодержатель многоквартирного дома. Он должен позаботиться о безопасности, заключив договор на проведение технического обслуживания внутридомовых газовых сетей.

В соответствии с постановлением НКРЭКУ от 30 сентября 2015 года с 1 мая 2019 года техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых газовых сетей в многоквартирном доме осуществляется на условиях договора, заключенного между совладельцами/лицом, уполномоченным на это совладельцами, и субъектом, имеющим право на выполнение таких работ. Условия для технического обслуживания обеспечиваются собственником (балансодержателем и/или арендатором) в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

АО «Николаевгаз» предоставляет услугу технического обслуживания сетей на договорной основе. И каждый потребитель может обратиться в газораспределительную компанию и заключить соответствующий договор.

- Для наших клиентов услуга по техническому обслуживанию сетей – это гарантия безопасного газоснабжения на круглый год. В прошлом году с нами заключили договоры около 3,7 тыс. наших клиентов, – говорит технический директор АО «Николаевгаз» Дмитрий Грицай.

Заключив договор на техническое обслуживание газовых сетей с АО «Николаевгаз», клиент получает услугу, включающую:

• обследование газовой сети на предмет утечек газа от ввода в дом (квартиру) к газовым приборам;

• приборный контроль плотности соединений газопроводов;

• проверку герметичности футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции здания;

• проверку работоспособности и смазки запорных устройств, установленных на газопроводах;

• устранение утечек на муфтовых соединениях;

• техническое обслуживание газового оборудования.

Следует отметить, что в стоимость договора не включен ремонт сетей и приборов учета.

Для заключения договора необходимо обратиться в Клиентское пространство 104.ua с соответствующим заявлением. Контракт заключается на год. Его стоимость рассчитывается индивидуально, исходя из протяженности газопроводов, количества и типа приборов и т.д.