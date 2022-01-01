Группа компаний «Прометей» закупила новые фронтальные погрузчики Merlo для элеваторов

В рамках стратегии технологической модернизации ГК «Прометей» объявила об обновлении автопарка новыми фронтальными погрузчиками Merlo TF 38.10. Приобретение нового оборудования оптимизирует как процессы приемки зерновых и масличных, так и объемы перевалки в целом.

Данная программа реализована ГК «Прометей» в рамках лизингового договора с ОТП-банком. Суммарный объем финансирования проекта составляет порядка 500 тыс. евро.

В 2021 приобретено 4 погрузчика на элеваторы «Великая Александровка» (Херсонская обл., пгт Великая Александровка), «Апостолово» (Днепропетровская обл., г. Апостолово), «Снигиревка» (Николаевская обл., г. Снигиревка), «Владимировка» (Николаевская обл., с. Владимировка), в январе 2022 года получено ещё 2 погрузчика на элеваторы «Гайчур» (Запорожская обл., пгт Терноватое) и «Вознесенск» (Николаевская обл., г. Вознесенск).

«Качественная техника – это всегда выгодная инвестиция, которая не только оправдает себя, но и вернется с прибылью. В свою очередь, модернизация элеваторного дивизиона, в том числе укрепление его материально-технической базы является сейчас для Группы Компаний одной из первоочередных задач. Элеваторное направление по итогам 2021 года показало хорошие показатели по прибыли, поэтому его «материальное перевооружение» является для Группы стратегической задачей», - сообщает пресс-служба компании.

В 2022-23 МГ ГК «Прометей» планирует покупку ещё порядка 10 погрузчиков для элеваторов.

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