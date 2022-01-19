Суд признал Порошенко подозреваемым в уголовном производстве, - Вениславский

Суд четко и однозначно признал статус Петра Порошенко, как подозреваемого в уголовном производстве, избрав ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом заявил член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, сообщили в николаевской областной организации партии «Слуга Народа».

- Суд стал на позицию стороны обвинения, органов досудебного расследования и доказательств, предоставленных ими, было достаточно, чтобы господин Порошенко получил подтверждение статуса подозреваемого в уголовном производстве, – подчеркнул народный депутат.

Он также добавил, что статус подозреваемого накладывает на Петра Порошенко целый ряд ограничений, которые тот обязан соблюдать. Он не сможет покидать территорию Киева и области без уведомления органов досудебного расследования; будет обязан появляться по каждому требованию в орган досудебного расследования, к прокурору, следственному судье, в суд. Также Порошенко будет запрещено общаться с кругом лиц, определенных судом, и посещать места, которые определит суд.

- Это меняет статус господина Порошенко от «свободной» трактовки, которую он себе допускал, к четким процедурным аспектам, выполнять которые он обязан. В случае невыполнения получит основания для изменения меры пресечения на более жесткую, – пояснил Федор Вениславский.

Он прогнозирует, что органы досудебного расследования, Офис Генерального прокурора и сторона защиты будут обжаловать решение первой инстанции в Апелляционном суде. Но призывает дождаться окончательного решения Апелляционного суда по избранию меры пресечения для Петра Порошенко.

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