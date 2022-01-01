Стрелковый клуб «Фалькон» приглашает николаевцев на семинар по практической стрельбе из карабина

Стрелковый клуб «Фалькон» (Falcon) приглашает николаевцев и гостей города посетить семинар, посвященный практической стрельбе из карабина.

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Семинар пройдет 23 января на базе клуба «Фалькон», предусмотрены теоретическая и практическая части. Семинар посвящен особенностям соревнований по практической стрельбе из карабина по правилам МКПС (Международной конфедерации практической стрельбы). В ходе мероприятия рассмотрят безопасное обращение с карабином, базовые стойки, перезарядку, прицеливание, стрельбу и манипуляции в движении.

Общая информация о мероприятии доступна по этой ссылке.

Зарегистрироваться можно по этой ссылке.

«Семинар будет полезен и познавателен как для опытных стрелков, так и для тех, кто только начинает свой путь в этом виде спорта», - отметили организаторы.

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