В 2021 году порт «Ника-Тера» увеличил уплату налогов более чем на 23%

По итогам 2021 года порт «Ника-Тера», входящий в Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа, перечислил более 307,4 миллиона гривен в бюджеты разных уровней. Отчисления в государственный бюджет Украины составили 244,8 миллиона гривен, а в местные бюджеты – 62,6 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе «Ника-Теры».

- Порт вышел на докризисный уровень по объемам перевалки – грузооборот порта за 2021 год увеличился до 7,63 миллиона тонн. В то же время рост налоговых платежей составил 23%. Мы входили и входим в число крупнейших налогоплательщиков Николаева и верим в то, что эффективность нашего предприятия влияет на экономическое развитие региона. Увеличение налоговых отчислений связано, в том числе, и с ростом средней зарплаты на предприятии. Терминал не только платит налоги, но и продолжает финансировать проекты, которые повышают качество жизни жителей Николаева. Фокус социальных проектов 2022 года не поменяется – поддержка медицины Николаевской области, спорт и развитие инфраструктуры Николаева, - прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

Кроме уплаченных налогов в 2021 году, порт финансировал крупные социальные проекты – было выделено 4,9 миллиона гривен (на 28% больше, чем в предыдущем году).

Ключевыми проектами года стали участие в городских инфраструктурных проектах и поддержка спорта. В частности, порт поддержал проект строительства двухуровневой транспортной развязки в Николаеве (выделил средства на разработку предпроектной документации), принимал участие в ремонте дорог Корабельного района. В сфере спорта – порт за собственные средства построил две спортивные площадки, поддержал велофестиваль юга Украины «МиКолесо» и Чемпионат Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов».

«Ника-Тера» входит в портовый бизнес Group DF. В 2021 году Group DF Дмитрия Фирташа выделила более 56 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Заводы по производству минеральных удобрений Группы произвели 1,1 миллиона кубометров медицинского кислорода и поставили их в больницы в 12 областях страны, включая Николаевскую область.

В 2021 году порт обработал 453 судна и перегрузил 7,6 миллиона тонн грузов. Аграрии остаются основными клиентами порта. Структура грузооборота выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 4,653 миллиона тонн или 61% от общего объёма, навалочные – 2,113 миллиона тонн (28%), наливные – 490 тысяч тонн (6%), удобрения – 377 тысяч тонн (5%).

Материал для публикации предоставлен портом «Ника-Тера» и размещен на договорных условиях