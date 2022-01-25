В Николаевской области успешно функционирует новая амбулатория

В прошлом году жители села Лиманы получили доступ к качественному лечению в новой амбулатории, которая оснащена просторными кабинетами с современным медицинским оборудованием.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Заведение семейной медицины построено по программе Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство».

Амбулаторию построили по новейшим технологиям и с учетом всех требований инклюзии. Она утеплена и приспособлена для людей с инвалидностью. Прилегающая к зданию территория тоже упорядочена и покрыта тротуарной плиткой.

В заведении оборудованы кабинеты для семейных врачей, комнаты для персонала, стерилизационные, процедурные помещения. Принимать граждан одновременно могут четыре врача.

Чтобы пациенты имели возможность получать качественные медицинские услуги, было потрачено более 10 миллионов гривен – местный бюджет предоставил 4,9 миллиона и 5,6 миллиона составляет полученная субвенция.

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