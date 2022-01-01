Синоптики прогнозируют погоду без сильных осадков на Николаевщине, но предупреждают о мокром снеге ночью и гололедице на дорогах.

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28.01.2022 19:12

В Николаевской области ближайшие трое суток будет преобладать погода без существенных осадков.

Об этом сообщили в Николаевском метеорологическом центре.

В центре сообщили, что днем 30 января под влиянием атмосферного фронта будет выпадать мокрый снег.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, порывистый.

Температура ночью 0-6°, только в ближайшую ночь около 0°, днем от 1° мороза до 5° тепла.

«Итак, в дневные часы снежный покров будет постепенно таять, а ночью талая вода будет превращаться в лед. Поэтому на дорогах хранится гололедица», – говорится в сообщении.

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