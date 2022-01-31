Депутат от «Слуги Народа» Степанец призвал обратить внимание на вопрос безбарьерности в Николаеве

Юрий Степанец Депутат Николаевского городского совета от «Слуги Народа» Юрий Степанец призвал николаевцев ознакомиться более масштабно с темой безбарьерности в городе.

Об этом сообщили в Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».

Юрий Степанец озвучил проблему, с которой сталкивается в Николаеве маломобильная группа населения, в которую входят не только люди с инвалидностью.

- Маломобильные группы населения – это люди, испытывающие трудности при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. Таким образом, под эту категорию попадает достаточно большая часть населения. Настолько большая, что этой частью можешь быть даже ты, - комментирует суть своей инициативы Юрий Степанец.

На днях депутат опубликовал в соцсети подробный перечень признаков, по которым любой город может получить статус «города с ограниченными возможностями». Подробнее о тезисах программы «Николаев без барьеров» можно узнать по ссылке:

- Универсальный дизайн – это философия, которая предполагает проектирование продукции и среды, заботясь о доступности и удобстве для как можно большего количества людей. Каждый из нас в определенные периоды жизни был или может быть маломобильным, поэтому универсальный дизайн – это необходимость и удобство для всех, – уверен Юрий Степанец.

Материал для публикации предоставлен Николаевской областной организацией политической партии «Слуга Народа» и размещен на договорных условиях