На Николаевщине ожидается ухудшение погоды – на дорогах возможен гололед

Архивное фото В ночь на среду, 2 февраля, и днем в Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий. На дорогах области возможен гололед.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Николаевской области.

Синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь и порывистый ветер ночью и завтра днем на территории области. Столбики термометров будут колебаться от 5° мороза до 6° тепла. Порывистый ветер, мороз и смесь снега с дождем могут мгновенно превращаться в гололед.

«Поэтому уже сейчас подрядчикам предоставлена задача подготовить инженерную технику, чтобы быстро справиться с последствиями вероятной непогоды и ликвидировать зимнюю скользкость», – говорится в сообщении.

Также в САД попросили водителей учитывать прогноз погоды, планируя поездки по дорогам Николаевской области.