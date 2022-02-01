Группа компаний «Прометей» приобрела новые тягачи MAN TGA

Структурное подразделение Группы - «Прометей Авто» - в рамках масштабной программы модернизации заявило об обновлении автопарка новыми тягачами с прицепами-зерновозами. В частности, закуплены MAN TGХ 18.440 с прицепами Schmitz Cargobull в количестве 5 единиц.

Программа реализована совместно с «ОТП Лизинг», общая сумма инвестиций в проект составила 638,5 тысяч евро.

Основными критериями при выборе машин стали такие характеристики как экономичность, надежность, комплектация техники, а также максимальная адаптированность под аграрные перевозки. Как сообщает логистическое подразделение компании:

«Новые зерновозы благодаря техническим характеристикам, могут преодолевать участки даже наиболее труднопроходимых дорог, что позволит нам повысить уровень контроля за транспортировкой и сохранностью груза».

Решение об усилении собственного автопарка ГК «Прометей» принималось на основании многих причин, одной из них является кризис в секторе авто- и ж/д перевозок в стране.

«Мы прогнозируем, что традиционные проблемы УЗ и большинства основных автомагистралей Украины не решатся в краткосрочной перспективе. Особенно сейчас, когда на первый план выходят вопросы общегосударственного масштаба. ГК «Прометей», как одна из крупнейших зерноторговых компаний, нацелена на предоставление услуг и продукта высокого качества. Поэтому принято решение обезопасить компанию от логистических проблем в стране, путем приобретения в среднесрочной перспективе еще 35 машин. Таким образом, активы логистического подразделения Компании Прометей будут насчитывать 58 автопоездов и 54 ж/д вагона», - сообщила пресс-служба ГК «Прометей».

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