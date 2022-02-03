Полк «Азов» объявил набор военнослужащих: «Мы строим современную украинскую армию»

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03.02.2022 16:21

Подразделение специального назначения «Азов» приглашает в свои ряды.

Об этом говорится в сообщении «Азова».

Каждый новобранец, который решит начать военную карьеру, получает:

- обучение по стандартам НАТО под руководством высококвалифицированных инструкторов, имеющих опыт боевых действий.

- Достойные условия проживания с трехразовым питанием. Также в гарнизонах находятся тренажерные залы, спортивные площадки, бассейн, прачечные, милитари хаб, бильярдные, столы для настольного тенниса и другое. Современный модульный полевой городок оборудован всем необходимым для комфортного обучения и проживания.

- Полное укомплектование всем необходимым: одежда, профессиональная амуниция и т.д.

- Высокое денежное довольствие в размере от 18 тысяч гривен и другое.

- Возможность повышения квалификации и карьерного роста.

Вакансии в полку «Азов»:

- пехотинец;

- парамедик;

- связист;

- механик-водитель;

- водитель;

- инженер-сапер;

- артиллерист;

- танкист;

- специалист по тыловому обеспечению и логистике;

- специалист по ремонту техники и вооружения.

Контактные телефоны – 096-114-88-33, 063 136 33.

«Присоединяйтесь к «Азову» и постройте карьеру с условиями, достойными квалифицированного военнослужащего. Мы строим современную украинскую армию, и именно ты можешь стать её частью. Хочешь перемен? Начни с себя», - говорится в сообщении.

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