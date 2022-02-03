Полк «Азов» объявил набор военнослужащих: «Мы строим современную украинскую армию»

Подразделение специального назначения «Азов» приглашает в свои ряды.

Об этом говорится в сообщении «Азова».

Каждый новобранец, который решит начать военную карьеру, получает:

- обучение по стандартам НАТО под руководством высококвалифицированных инструкторов, имеющих опыт боевых действий.

- Достойные условия проживания с трехразовым питанием. Также в гарнизонах находятся тренажерные залы, спортивные площадки, бассейн, прачечные, милитари хаб, бильярдные, столы для настольного тенниса и другое. Современный модульный полевой городок оборудован всем необходимым для комфортного обучения и проживания.

- Полное укомплектование всем необходимым: одежда, профессиональная амуниция и т.д.

- Высокое денежное довольствие в размере от 18 тысяч гривен и другое.

- Возможность повышения квалификации и карьерного роста.