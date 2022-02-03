Полк «Азов» объявил набор военнослужащих: «Мы строим современную украинскую армию»

Подразделение специального назначения «Азов» приглашает в свои ряды.
Об этом говорится в сообщении «Азова».
Каждый новобранец, который решит начать военную карьеру, получает:
- обучение по стандартам НАТО под руководством высококвалифицированных инструкторов, имеющих опыт боевых действий.
- Достойные условия проживания с трехразовым питанием. Также в гарнизонах находятся тренажерные залы, спортивные площадки, бассейн, прачечные, милитари хаб, бильярдные, столы для настольного тенниса и другое. Современный модульный полевой городок оборудован всем необходимым для комфортного обучения и проживания.
- Полное укомплектование всем необходимым: одежда, профессиональная амуниция и т.д.
- Высокое денежное довольствие в размере от 18 тысяч гривен и другое.
- Возможность повышения квалификации и карьерного роста.
Вакансии в полку «Азов»:
- пехотинец;
- парамедик;
- связист;
- механик-водитель;
- водитель;
- инженер-сапер;
- артиллерист;
- танкист;
- специалист по тыловому обеспечению и логистике;
- специалист по ремонту техники и вооружения.
Контактные телефоны – 096-114-88-33, 063 136 33.
«Присоединяйтесь к «Азову» и постройте карьеру с условиями, достойными квалифицированного военнослужащего. Мы строим современную украинскую армию, и именно ты можешь стать её частью. Хочешь перемен? Начни с себя», - говорится в сообщении.