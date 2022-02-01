Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском облсовете Кич рассказал о реконструкции Галициновской школы

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском областном совете Игорь Кич сообщил, что в настоящее время идет реконструкция Галициновской школы I-III степеней в рамках программы «Велике Будівництво».

Об этом сообщили в Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».

- В прошлом году был выполнен ряд работ, в том числе подготовка под отмостку и утепление цоколей, установлен внешний контур заземления. Источники финансирования – субвенция «Спроможна школа» и местный бюджет. Общая стоимость капитального ремонта школы составляет более 74 миллионов гривен, - прокомментировал Игорь Кич.

На сегодняшний день уже установлено ограждение и утеплены наружные стены с главного фасада и внутреннего двора. Продолжается монтаж в спортзале школы: перекрытие для вентиляционного оборудования, разведение сетей электроснабжения и утепление кровли над помещением.

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