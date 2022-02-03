В Украину прибыл седьмой самолет с военной помощью от США

В аэропорту Борисполь 3 февраля приземлился седьмой самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

В этот раз доставлено 85 тонн боеприпасов для гранатометов. На сегодняшний день общий вес военной помощи, переданной США Украине, начиная с 22 января, составляет около 600 тонн.

«Это отличная новость, но самое главное – это еще не конец! Продолжение следует», - сообщил он.

Напомним, ранее министр обороны Резников заявил, что США изменили риторику, так как вероятность нападения РФ на Украину низкая.