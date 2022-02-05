В 2024 году Исландия планирует прекратить китобойный промысел. Основной причиной такого решения послужило падение спроса на китовое мясо.

Как сообщает The Guardian, об этом заявил министр рыболовства Исландии.

Исландия имеет годовые квоты на охоту финвалов (вторых по длине после синего кита) и 217 малых китов – одного из самых маленьких видов. Однако за последние три года двое основных владельцев лицензий приостановили охоту на китов, а один из них навсегда ушел с рынка. В 2021 году был убит только один кит.

Спрос на исландское китовое мясо резко снизился после того, как Япония вернулась к коммерческому китобойному промыслу в 2019 году.

Охота также стала слишком дорогой после того, как была расширена запретная для рыболовства прибрежная зона, что потребовало от китобоев уйти еще дальше от берега.

Кроме того, в последнее время ужесточились требования безопасности для мяса, и это усложнило его экспорт из Исландии. А из-за пандемии коронавируса и карантина исландские заводы по переработке китового мяса не могли работать в обычном режиме.

Все это создало условия, при которых китобойный промысел в Исландии был в кризисном состоянии. И, похоже, в стране даже поддерживают закрытие китобойного рынка.

«Существует мало доказательств того, что эта деятельность приносит какую-либо экономическую выгоду», - сказала член партии «Лево-зелёного» движения Свандис Сваварсдоттир.

В настоящее время Исландия, Норвегия и Япония являются единственными странами, позволяющими коммерческую охоту на китов, несмотря на критику со стороны активистов и экологов.

Напомним, что ранее в США мужчина выжил после того как его проглотил горбатый кит.