Порт «Ника-Тера» реализовал проект по увеличению перевалки жидких удобрений

В порту «Ника-Тера», входящем в Group DF, реализован масштабный проект – введены в эксплуатацию новые мощности для перевалки жидких азотных удобрений.

Об этом сообщили в пресс-службе порта.

В рамках проекта: проведена реконструкция и расширение станции разгрузки вагонов под перевалку карбамидно-аммиачной смеси (КАС) из железнодорожных цистерн на борт танкеров; проложены два трубопровода общей протяженностью около 1800 м для транспортировки жидких удобрений; в эксплуатацию введены резервуары для накопления и хранения азотных удобрений; вся технологическая инфраструктура для перевалки КАС утеплена и оснащена подогревом. Инвестиции в проект составили более 22,2 миллиона гривен.

На первом этапе оптимизации процесса перевалки удобрений созданы мощности для единовременного хранения 6 тысяч тонн карбамидно-аммиачной смеси, а уже до конца зимы планируется почти трехкратное их увеличение до 15 тысяч тонн.

- На мировом рынке наблюдается стремительный рост потребления КАС среди аграриев. Проанализировав тенденцию, было принято решение улучшить инфраструктуру, необходимую для перевалки жидких удобрений на экспорт. Все элементы этого проекта важны, но особенно важно, что мы создали мощности для единовременного хранения жидких удобрений. Это дает нам производственную гибкость, позволяет более эффективно обслуживать клиентов, отправляющих жидкие удобрения в другие страны. Это шаг, который в первую очередь увеличит экспортные возможности украинских производителей удобрений. Мы и дальше будем расширять ассортимент грузов, с которыми работаем. Быстрая адаптация и модернизация мощностей под новые запросы клиентов крайне важна в условиях жесткой конкуренции за грузопотоки, - прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

В рамках программы по увеличению пропускной способности порта «Ника-Тера» были построены и сданы в эксплуатацию ж/д пути протяженностью более 23 километров с 12 централизованными и 42 ручными узлами стрелочных переводов. Увеличено количество собственных тепловозов до 10 единиц. На предприятии функционируют 5 специальных весовых комплексов для разгрузки вагонов. Для оптимизации логистических операций планируется строительство дополнительных весовых ж/д комплексов. Также порт владеет собственным локомотивным депо для технического обслуживания и ремонта тепловозов. По оценкам аналитиков Group DF украинский рынок потребляет в год около 1,3 миллиона тонн КАС.

В октябре 2021 года порт впервые осуществил перевалку жидкой КАС из танкера каботажного плавания в морской танкер. Удобрения были произведены «Черкасским Азотом».

Всего Group DF вложила в порт более 1,5 миллиарда гривен. Инвестиции в комплекс по перевалке КАС откроют в первую очередь возможности для предприятий Group DF. В холдинг Ostchem (объединяет предприятия азотного бизнеса Group DF) входят три производителя удобрений: «Черкасский Азот», «Ривнеазот», «Северодонецкий Азот». Основное направление работы заводов – производство минеральных азотных удобрений: аммиачной селитры, карбамида, КАС, ИАС.

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