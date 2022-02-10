Преподавателям николаевского вуза присвоены национальные и международные научно-педагогические звания

Научная и педагогическая деятельность профессорско-преподавательского состава Международного классического университета имени Пилипа Орлика оценена на высоком международном и государственном уровне.

Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Так, научным деятелям вуза приказом МОН Украины присвоены ученые звания. Представителю медицинского научного направления Университета, доктору медицинских наук, доценту Анатолию Авраменко присвоено ученое звание профессора кафедры здравоохранения. Отметим, что Анатолий Александрович не только научный деятель, но и известный в городе гастроэнтеролог медицинского центра «РеаМед».

Научная юридическая отрасль университета была отмечена в лице доктора юридических наук, доцента Бориса Леонова, которому присвоено ученое звание профессора кафедры права, и кандидата юридических наук Дмитрия Мельника, которому присвоено ученое звание доцента кафедры права.

Отмечена педагогическая деятельность сотрудников Университета имени Пилипа Орлика и на международном уровне. Международный классический университет имени Пилипа Орлика является членом Ассоциации университетов ЮНЕСКО. МКУ – один из немногих вузов Украины, удостоенных такого членства.

В рамках образовательных направлений Ассоциации была организована программа «Нобелевский курс: новые знания, идеи, опыт, ценности, компетентности». Университету имени Пилипа Орлика официально предложили стать её участником.

Программа предусматривала овладение общими и профессиональными компетентностями от современных Нобелевских лауреатов: Ольги Токарчук, Барака Обамы, Марио Варгаса Льосы, Светланы Алексиевич, Патрика Модиано, Кадзуо Ишигуро, Элис Манро, Петера Хандке, Боба Дилана, Джона Максвелла Кутзее, Луизы Глюк и многих других. Организатором программы стал International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing).

Первый проректор университета, к.филол.н, доцент кафедры журналистики и филологии Александр Грищенко, заведующая кафедрой фармации университета, к.фарм.н. Татьяна Игнатова и к.филос.н., доцент кафедры права Наталья Мирошкина получили международные сертификаты о присвоении квалификаций «Международный преподаватель» и «Международный руководитель категории «Б» в области образования и науки» в соответствии с классификацией ЮНЕСКО.

Редакция присоединяется к поздравлениям и пожеланиям творческих сил и научных свершений на благо науки области и Украины!

Адрес университета: Николаев, ул. Котельная, 2, телефоны 050-394-72-87, 0935120012, 0501985893 (viber), сайт mku.edu.ua.