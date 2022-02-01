Николаевские студенты поздравили жителей города с Днем влюбленных трогательным роликом

Искренним и трогательным роликом студенты Университета имени Пилипа Орлика поздравляют горожан с Днем влюбленных!

В романтичном и нежном ролике орликовцы дарят всем горожанам маленькие частички своих огромных сердец, океан веры во всесильную силу любви. Любви во всех ее проявлениях: нежную к любимому или любимой, искреннюю к родителям, трепетную к детям, платоническую к приятелю или коллеге, светлую – ко всему миру…

«Любите друг друга, будьте искренними и понимающими!» – звучит месседж студентов Университета имени Пилипа Орлика!

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